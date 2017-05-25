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Сирия, 25 мая. Армия САР отбила у ИГ** высоты вокруг ключевого нефтяного поля Арак на востоке от Пальмиры. Отряды SDF**** захватили ряд поселений к востоку и к северо-западу от Ракки. «Спящие ячейки» ИГ открыли огонь по мирным жителям в центре Хомса и Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила ряд поселков и уничтожила несколько высокопоставленных главарей ИГ между Масканой и авиабазой «Аль-Джирах» на востоке Алеппо; взяла под огневой контроль крупное месторождение нефти Арак под Пальмирой; нанесла удары по военному конвою ИГИЛ* на юге Дейр эз-Зора, уничтожив и ранив больше 10 боевиков и ликвидировав их военные пикапы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): убило двоих детей и ранило еще троих в ходе обстрела района Аль-Джура в Дейр эз-Зоре; уничтожило командира одной из бригад ССА** к западу от Даръа; потеряло шесть боевиков и убило восемь иракских военных в ходе столкновений в Старом городе Мосула.

Сирийская свободная армия (ССА): атаковали позиции курдов к югу от города Джараблус; потеряла четырех боевиков в ходе противостояния с группировкой «Нур Ад-Дин аз-Зенки» на севере провинции Алеппо; ранила женщину и ребенка на окраине города Даръа.

Курды: отбили у ИГИЛ поселения Хамрат Насир и Хамрат Баласим в 5 км от Ракки и населенный пункт Аль-Фуркан на северо-западе от города.

Международная коалиция: в ходе бомбардировок в Ракке и в поселке Кудайран к западу от нее убила 19 гражданских лиц.

Провинция Дамаск

Подпольные группы террористов «Исламского государства» накануне провели обстрел гражданских объектов в городе Дамаск. Ударам подвергся район Саида Зейнаб, в котором находится крупная шиитская мечеть, сообщил новостной центр Al Masdar News. Точные данные о числе погибших пока формируются. Этот район не раз подвергался атакам исламистов. Около года назад боевики ИГИЛ устроили серию взрывов вблизи мечети, тогда погибли больше 20 мирных жителей. Кроме того, «спящие ячейки» террористического формирования в минувшие сутки действовали и в Хомсе — в центральном районе Аль-Захра, также передавал портал AMN.

Жители города Мадейра, находящегося в Восточной Гуте на северо-востоке от Дамаска, накануне утром атаковали боевиков формирования «Файлак Аль-Рахман», ранее напавших на женщину-фармацевта, не отпустившую им без рецепта препараты с содержанием наркотических веществ. Группа мужчин вынудила исламистов, участвовавших в нападении, покинуть город. Об этом сообщило агентство Al Manar News. Однако большая часть оазиса, а также отдельные кварталы на восточной окраине столицы по-прежнему остаются под контролем сил вооруженной оппозиции. Эти территории входят в одну из зон безопасности, где запрещены боевые действия. Несмотря на это, радикалы регулярно ведут провокационные обстрелы, а также продолжают междоусобные стычки, сопровождающиеся постоянными мирными жертвами.

При этом радикалы ежедневно заявляют об обстрелах со стороны правительственных военнослужащих. Так, накануне связанные с исламистскими группировками источники сообщали об артиллерийских и пулеметных ударах, нанесенных по позициям оппозиционных группировок в окрестностях городов Аль-Мухаммадия и Дума. Однако Сирийская арабская армия (САА) в соответствии с установленным режимом перемирия действует лишь в ответ на агрессию со стороны боевиков.

Провинция Алеппо

На севере провинции в прошедшие сутки было неспокойно в связи с вновь вспыхнувшими столкновениями между протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и отрядами Демократических сил Сирии (SDF), состоящими преимущественно из курдов. Исламисты провели атаку, пытаясь прорвать линию обороны противника к югу от города Джараблус. Нападение в итоге было отбито, однако обе стороны потеряли нескольких бойцов ранеными и убитыми. Анкара намерена не допустить появления независимого Курдистана вблизи своей границы. Ранее армия Турции и ССА вели совместную операцию против курдов в этом регионе — «Щит Евфрата». Кампания была официально завершена, однако боевые действия на севере Алеппо не прекращаются до сих пор.

В северной части республики накануне, кроме того, разворачивались вооруженные столкновения между отдельными организациями оппозиционного блока. Как передавал портал Al Manar News, боевики группировки «Нур Ад-Дин аз-Зенки» совершили нападение на командный пункт «свободной армии» в районе поселений Вайкида и Кафарган. В ходе ожесточенного противостояния были убиты четверо бойцов ССА, больше 40 боевиков, принадлежащих обеим сторонам, получили ранения. Причины неожиданно вспыхнувшего конфликта пока выясняются.

Правительственные войска САР тем временем развивали наступление на востоке провинции. В прошедшие сутки военнослужащие САА во главе со спецотрядами «Тигры» продолжили атаковать укрепрайоны ИГИЛ, двигаясь со стороны освобожденной базы «Аль-Джирах» в направлении города Маскана, следующей цели освободительной операции САА в регионе. По данным сирийских телеканалов, накануне в этом районе в ходе наступления сирийской армии были ликвидированы несколько членов «Исламского государства», занимавших высокие должности. В частности, был уничтожен условный «министр обороны» террористической организации Абу Мусаб Аль-Масри.

Провинция Хомс

Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), сирийские подразделения накануне утром взяли под огневой контроль район вокруг нефтяного поля Арак, расположенного на востоке от освобожденной Пальмиры. Этого удалось достичь после того, как военнослужащие САА отбили у боевиков ИГ несколько ключевых вершин, окружающих месторождение. Тем не менее подконтрольный террористам портал «Аль-Амак» заявлял, что в ходе боев в этом районе погибли по меньшей мере 14 солдат армии САР, еще восемь были ранены. Правительственные войска наступают вдоль шоссе М-20, соединяющего Дейр эз-Зор и Пальмиру. В том случае, если боевики потеряют контроль над очередным районом залежей нефти, они лишатся также важнейшего источника доходов.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики ИГИЛ не оставляют попыток захватить контролируемые правительственной армией районы Дейр эз-Зора. В прошедшие сутки террористы провели несколько интенсивных обстрелов района Аль-Джура, который почти ежедневно подвергается ударам со стороны террористов. Радикалы применяли преимущественно гранатометы. В очередной раз в результате действий боевиков ИГ пострадали местные жители: были убиты два ребенка, еще трое детей — ранены, передало информагентство SANA News. «Исламское государство» активизировалось на этом направлении, намереваясь как можно скорее захватить город целиком, чтобы разместить здесь отряды террористов, прибывающие из Мосула и Ракки. В Дейр эз-Зор из Ракки, кроме того, перебирается командование и высокопоставленные чиновники формирования.

Подразделения САА ближе к вечеру обстреляли военную колонну ИГ, двигавшуюся по шоссе к западу от аэродрома, находящегося на юге от Дейр эз-Зора, к позициям группировки на окраине города. Согласно данным Shaam Syria, в результате серии ударов, нанесенных из крупнокалиберной артиллерии, были уничтожены несколько единиц техники ИГИЛ. Кроме того, были ранены и ликвидированы больше десяти террористов «Исламского государства». Более точных сведений о потерях формирования пока не поступало.

Провинция Даръа

Боевики вооруженной оппозиции в минувшие сутки, несмотря на действие меморандума о зонах деэскалации, продолжали вести боевые действия на южной окраине Даръа — преимущественно в районах Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия, больше чем на 2/3 уже захваченных ими. Как сообщал накануне портал Al Manar News, в результате минометных обстрелов со стороны исламистов в квартале Ас-Сахари были тяжело ранены женщина и ребенок. Тогда в регионе активизировалась работа ВВС Сирии. Правительственные самолеты вели бомбардировки военных объектов радикалов. Данные о результатах операции пока только формируются.

В регионе к западу от столицы провинции, где проходит линия разграничения между оппозиционными силами и ИГИЛ, накануне также было неспокойно. Военный источник сообщил в Twitter (@sayed_ridha), что группой неизвестных был убит Абд Аль-Малек аль-Хумси, командир одной из бригад ССА — «Аль-Мутазз Биллах». Нападение произошло в городе Тафас, подконтрольном оппозиционной «свободной армии». Предполагается, что убийство было совершено террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», являющей частью «Исламского государства».

Кроме того, неподалеку от линии соприкосновения между союзниками ИГ и ССА на окраине города Джлин, где часто фиксируются стычки между боевиками, в результате подрыва на мине погиб местный житель, также передавал накануне источник Al Manar. Соответственно, предполагается, что мина была выпущена в ходе столкновений между радикалами.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия за прошедшие сутки успела несколько продвинуться в зачистке предместий Ракки от террористов ИГИЛ. В первой половине дня курдские отряды, поддержку которым оказывает международная коалиция во главе с США, активно действовали в восточных окрестностях административного центра провинции. Согласно данным местного источника в соцсети Twitter (@melisaraimmo), в ходе продолжительных столкновений курдам наконец удалось выбить боевиков «Исламского государства» из населенных пунктов Хамрат Насир и Хамрат Баласим и установить полный контроль над поселками, находящимися в пяти километрах от Ракки. Бои за контроль над этими поселениями продолжались три дня.

Боевые действия разворачивались также в северо-западных окрестностях города. На этом направлении отрядам SDF и YPG также удалось достичь определенного успеха. Как передало курдское агентство Rojava News, под контроль войск кампании «Гнев Евфрата» в результате недолгих, но тяжелых боев перешла деревня Аль-Фуркан.

Противостояние между курдскими силами и «Исламским государством»* накануне продолжалось и к западу от столицы провинции, передавал информационный центр Al Manar News. Однако работа демократической армии на этом направлении оказалась наименее успешной. Стороны вели кровопролитные бои вблизи населенных пунктов Хинда и Кудайран, находящихся между городами Ат-Табка и Ракка. Интенсивные столкновения в этом районе идут уже несколько дней подряд, однако какого-либо сдвига в ситуации пока не намечается. При этом в ходе серии авиаударов, нанесенных ВВС западной коалиции, в деревне Кудайран и Ракке за вчерашние сутки погибли 19 местных жителей.

Ирак

Как сообщили в иракской федеральной полиции, подведомственные силы накануне взяли под контроль зданием суда в районе Тамуз 17 на западе Мосула, где все еще сохраняются очаги сопротивления ИГИЛ, передал информационный портал Iraqi News. Иракские военнослужащие также продолжили вести атаки позиций террористов в южных кварталах Старого города, в том числе — около мечети Нури Аль-Кабир. В результате наступления были нейтрализованы шесть членов «Исламского государства». При этом правительственные силы Ирака понесли не меньшие потери: были убиты шесть бойцов спецназа и двое снайперов. Об этом, в свою очередь, сообщает источник «Аль-Амак». В оккупации ИГ остаются только три района Западного Мосула, тем не менее террористы продолжают оказывать ожесточенное сопротивление.

* Организация запрещена на территории РФ.