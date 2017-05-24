Папа Римский смутил Меланью Трамп вопросом о рационе ее супруга

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Ватикан, 24 мая. Глава Римской католической церкви Папа Римский Франциск сбил с толку супругу президента США Меланью Трамп. Во время встречи с Дональдом Трампом и его супругой понтифик, поинтересовался у Меланьи, чем она кормит своего мужа.

«Чем вы его кормите? Потицей?» — спросил Папа Римский, подразумевая традиционное словенское блюдо — сладкий рулет с орехами, маком и изюмом.

Первая леди сперва растерялась, поскольку решила, что речь идет о пицце, однако затем поняла, какое именно блюдо подразумевает духовный лидер католиков, и ответила: «Потицей, да», передает RT на русском.

В пресс-службе Ватикана пояснили, что Папа Римский очень любит потицу и каждый раз заводит о ней разговор, когда встречается с гостями из Словении, а Меланья Трамп родилась и выросла в этой стране.