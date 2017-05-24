Сирия сегодня: САА пробивается через Алеппо к Ракке, НАТО и коалиция США, турецкое оружие ИГ

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Сирия, 24 мая. Курдские отряды SDF нашли у ИГИЛ* в Ракке оружие турецкого производства, НАТО может присоединиться к антитеррористической коалиции США в САР и Ираке, правительственные войска через Алеппо пробиваются к «сердцу» ИГ*. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Турецкое оружие в Ракке

Каждый день обнаруживаются новые доказательства того, что Турция оказывает вооруженную и материально-техническую поддержку бандам «Исламского государства»* (ИГИЛ, ИГ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена верховным судом РФ), сообщает курдское информагентство Firat.

После того, как в городе Ат-Табка была обнаружена крупная партия турецкого оружия, оно появилось в провинции Ракка. По имеющимся у агентства данным, во время поисковых работ после освобождения деревни Бир-Хамад от ИГИЛ, было изъято большое количество оружия. Среди него были Laser Weapon System (LaWS) — оружие направленной энергии (лазерное оружие) турецкого производства.

Два неиспользованных LAWs были найдены при обыске в доме. На одном из орудий было написано «1340-27-000-4030, MKE. KE. 1.1.1993», а на другом серийный номер был сбит.

По словам бойцов Сирийских демократических сил (SDF), они и ранее находили и конфисковывали у террористов аналогичное вооружение турецкого производства. Другая модель, с которой часто сталкиваются бойцы, — винтовка G-3.

НАТО и Сирия

Париж и Берлин готовы поддержать план Соединенных Штатов Америки по использованию сил альянса НАТО в борьбе с ИГ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что информацию подтвердили четверо высокопоставленных дипломата Евросоюза.

В то же время, представители ЕС настаивают, что участие Северо-Атлантического альянса должно быть символическим, чтобы не спровоцировать с Россией в Сирийской Арабской Республике.

Напомним, что 18 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «никто не заинтересован в участии блока в боевых операциях в САР и Ираке».

Последние рубежи Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) возобновила широкомасштабное наступление в восточной части Алеппо, нацелившись на несколько деревень возле стратегически важного города Маскана, которые все еще находятся под контролем ИГ, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Силы элитного спецподразделения САА «Тигры» атаковали позиции боевиков в деревнях, расположенных к северу от Масканы. За несколько часов «Тиграм» удалось прорвать оборону ИГ, что позволило освободить от радикалов деревни Баттоусии, Салхии, Джубаба Кабира, Джубаба Сагира и Шармии.

Прорыв армии Башара Асада в Алеппо фактически приближает правительственные силы к победе, поскольку взятие Масканы — фактически открывает им путь на цитадель ИГ — город Ракка.

По данным военного источника, правительственные силы достигнут города к концу этой недели. если сирийской армии удастся восстановить контроль над населенным пунктом без ощутимых потерь, военные подойдут к Ракке уже к концу мая.

* Организация запрещена на территории РФ.