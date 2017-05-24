Путин считает большим событием доставку мощей Николая Чудотворца в РФ

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Москва, 24 мая. Доставка мощей святого Николая Чудотворца из Италии в Россию стала большим событием. Так считает президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретился с патриархом Коптским Тавадросом II.

«Мы очень благодарны Папе Римскому и Святому престолу за то решение, которое было принято по просьбе патриарха», — отметил глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин планирует в четверг приехать в московский Сретенский монастырь.