Пентагон пожаловался на перехват самолета ВВС США российским истребителем в Сирии
Вашингтон, 24 мая. Командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) генерал-лейтенант Джеффри Харригиан заявил, что российский истребитель осуществил перехват американского самолета-заправщика в Сирии.
«Был один инцидент, во время которого имел место перехват. Мы связались с российской стороной по этому поводу и выразили свою обеспокоенность, они нормально отреагировали, принесли извинения за этот конкретный перехват», — сказал он.
Харригиан добавил, что перехват американского самолета в Сирии осуществлялся истребителем ВКС РФ типа Су-22 или Су-30. Стоит отметить, что в Минобороны России пока данную информацию не комментируют.