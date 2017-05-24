Пентагон пожаловался на перехват самолета ВВС США российским истребителем в Сирии

Вашингтон, 24 мая. Командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) генерал-лейтенант Джеффри Харригиан заявил, что российский истребитель осуществил перехват американского самолета-заправщика в Сирии.

«Был один инцидент, во время которого имел место перехват. Мы связались с российской стороной по этому поводу и выразили свою обеспокоенность, они нормально отреагировали, принесли извинения за этот конкретный перехват», — сказал он.