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Политика
Пентагон пожаловался на перехват самолета ВВС США российским истребителем в Сирии

Пентагон пожаловался на перехват самолета ВВС США российским истребителем в Сирии

21:07  24 Мая 2017
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Пентагон пожаловался на перехват самолета ВВС США российским истребителем в Сирии

Вашингтон, 24 мая. Командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) генерал-лейтенант Джеффри Харригиан заявил, что российский истребитель осуществил перехват американского самолета-заправщика в Сирии.

«Был один инцидент, во время которого имел место перехват. Мы связались с российской стороной по этому поводу и выразили свою обеспокоенность, они нормально отреагировали, принесли извинения за этот конкретный перехват», — сказал он.

Харригиан добавил, что перехват американского самолета в Сирии осуществлялся истребителем ВКС РФ типа Су-22 или Су-30. Стоит отметить, что в Минобороны России пока данную информацию не комментируют.

#сирия #вкс рф #пентагон #перехват
Алексей Громов
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