Отец и брат манчестерского террориста арестованы в Ливии

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Триполи, 24 мая. Ливийские власти арестовали отца и младшего брата предполагаемого манчестерского террориста-смертника. Операция по задержанию была проведена контртеррористическими силами Ливии прошлой ночью в Триполи.

Спецназовцы задержали отца вероятного террориста — Рамадана Абеди, а также его 20-летнего сына — Хашема Абеди. Еще один брат манчестерского смертника, Исмаил Абеди, был арестован в ходе полицейского рейда в Великобритании.

Днем ранее отец семейства выступил с заявлением для прессы из Ливии. Мужчина выразил уверенность, что его сын ни в чем не виноват.

«Мой сын был религиозным человеком, как и всякий ребенок, который рождается в религиозной семье. Мы всегда выступали против подобных атак, утверждая, что у них не может быть религиозного основания. Я не могу понять, как он мог быть вовлечен в эту атаку, которая привела к гибели детей», — приводит слова Рамадана Абеди The Telegraph.

Напомним, что взрыв бомбы, который прогремел во время концерта в Манчестере, унес жизни 22 человек. Свыше 50 человек получили ранения различной степени тяжести.