МВД ответило на запрос депутата Госдумы о деятельности Медведева
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Москва, 24 мая. Министерство внутренних дел России провело проверку в отношении премьер-министра страны Дмитрия Медведева и не обнаружило никаких признаков коррупционной деятельности. Проверка проводилась по поручению главы МВД
Такой вывод изложен в ответе на запрос депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который просил проверить факты, приведенные Фондом борьбы с коррупцией в отношении Медведева.
«По изложенным в обращении доводам проведена проверка, в ходе которой нарушений уголовного или административного законодательства не установлено», — говорится в документе.
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