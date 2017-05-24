МВД ответило на запрос депутата Госдумы о деятельности Медведева

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Москва, 24 мая. Министерство внутренних дел России провело проверку в отношении премьер-министра страны Дмитрия Медведева и не обнаружило никаких признаков коррупционной деятельности. Проверка проводилась по поручению главы МВД

Такой вывод изложен в ответе на запрос депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который просил проверить факты, приведенные Фондом борьбы с коррупцией в отношении Медведева.

«По изложенным в обращении доводам проведена проверка, в ходе которой нарушений уголовного или административного законодательства не установлено», — говорится в документе.