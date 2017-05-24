МЧС РФ спасло от пожаров 5 тысяч домов в Красноярском крае и Иркутской области

В Избранное

Скопировать

Москва, 24 мая. Сотрудники МЧС Российской Федерации спасли от пожаров 5,5 тысяч домов в населенных пунктах Красноярского края и Иркутской области. Об этом рассказал начальник управления Сибирского регионального центра ведомства Владимир Марченко.

«Для стабилизации обстановки задействовано три пожарных поезда и два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами», — отметил Марченко.

Как сообщало издание «Утро.ру», глава МЧС России Владимир Пучков принял решение ввести режим ЧС в Сибирском федеральном округе.