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Общество
Москва встала в девятибалльных пробках

Москва встала в девятибалльных пробках

20:11  24 Мая 2017
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Москва встала в девятибалльных пробках

Москва, 24 мая. Движение в центре Москвы практически полностью парализовано из-за девятибалльных пробок. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», наиболее сложная ситуация сложилась на МКАД, Кутузовском проспекте, ТТК, Садовом кольце и на Моховой улице.

Движение на этих участках осложнено из-за ремонтных работ и аварий. По словам представителей сервиса «Яндекс.Пробки», девятибалльный затор в мае наблюдается впервые.

«Пробки в Москве достигли 9 баллов впервые в мае, дождь пошёл в самый час пик», — пишет служба в Twitter.

Геннадий Плющев
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