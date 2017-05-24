Москва встала в девятибалльных пробках

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Москва, 24 мая. Движение в центре Москвы практически полностью парализовано из-за девятибалльных пробок. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», наиболее сложная ситуация сложилась на МКАД, Кутузовском проспекте, ТТК, Садовом кольце и на Моховой улице.

Движение на этих участках осложнено из-за ремонтных работ и аварий. По словам представителей сервиса «Яндекс.Пробки», девятибалльный затор в мае наблюдается впервые.

«Пробки в Москве достигли 9 баллов впервые в мае, дождь пошёл в самый час пик», — пишет служба в Twitter.