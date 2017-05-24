Forbes включил в рейтинг крупнейших корпораций 27 российских компаний

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Москва, 24 мая. Финансово-экономический журнал Forbes включил в рейтинг Global2000 сразу 27 российских компаний.

В первые пять сотен списка вошли такие компании, как «Газпром» (40-е место), «Сбербанк» (56-е место), «Роснефть» (82-е место), «Лукойл» (129-е место), «Сургутнефтегаз» (305-е место), а также ВТБ (397-е место).

Напомним, в начале мая стало известно о том, что российская транснациональная корпорация «Газпром» приступила к строительству морского участка газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря.