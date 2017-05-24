Глава Минкомсвязи РФ раскритиковал идею идентификации пользователей мессенджеров

В Избранное

Скопировать

Москва, 24 мая. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров раскритиковал законопроект об идентификации пользователей мессенджеров по номеру мобильного телефона. По его мнению, подобные шаги не смогут ограничить распространение противоправной информации.

«Я скептически отношусь к аргументу, что идентификация, к примеру, через сим-карты и номера абонентов сотовой сети каким-то образом улучшит ситуацию с точки зрения распространения информации с помощью таких платформ, как мессенджеры», — заявил Никифоров.

Он также добавил, что в настоящее время в любом городе России можно купить сим-карты без должной идентификации, которые зарегистрированы на подставных лиц, поэтому законопроект об идентификации пользователей не решит проблему анонимности в мессенджерах.

Ранее стало известно, что в Госудуму внесен законопроект, регламентирующий деятельность мессенджеров. Закон предусматривает обязательную идентификацию личности пользователя по номеру мобильного телефона, передает телеканал «360».