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Пользователей смартфонов предупредили о грядущей эпидемии вирусов

Пользователей смартфонов предупредили о грядущей эпидемии вирусов

21:31  24 Мая 2017
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Пользователей смартфонов предупредили о грядущей эпидемии вирусов

Москва, 24 мая. Известная компания по разработке антивирусных программ «Лаборатория Касперского» предупредила владельцев гаджетов на базе Android и Windows Mobile о серьезной киберугрозе.

По словам руководителя отдела стратегических кампаний «Лаборатории Касперского» Андрея Ярных, в последнее время хакеры переключились со взлома персональных компьютеров на мобильные устройства, в связи с чем число вредоносных программ для смартфонов и планшетов начало быстро расти.

«Если традиционные масштабные эпидемии заражения персональных компьютеров уже давно не случайность, то на мобильных устройствах в перспективе эпидемии еще возможны с распространением устройств», — отметил Ярных.

Геннадий Плющев
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