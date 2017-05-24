Новости ДНР и ЛНР: поклонный крест в Горловке, Донбасс ждет гумконвой из РФ

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Новороссия, 24 мая. Киевские силовики выпустили по поселку Трудовские в ДНР 90 снарядов, в Горловке открыли переданный петербуржцами поклонный крест, Киев срывает переговорный процесс. Последние новости Донецкой и Луганской народных республик — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обстрел ДНР

Около 90 боеприпасов за несколько часов были выпущены украинскими силовиками по району поселка Трудовские в Петровском районе Донецка, сообщает ДАН со ссылкой на источника в силовых структурах Донецкой народной республики.

По имеющейся информации, Вооруженные силы Украины выпустили 19 82-мм мин, 10 снарядов из БМП и 58 — из гранатометов. В результате обстрела пострадали двое местных жителей — женщина и мужчина. Ранее райадминистрации Максим Жуковский сообщал о двух пострадавших в результате обстрела киевскими силовиками автостанции «Трудовские».

Открытие поклонного креста в Горловке

В Горловке прошло торжественное открытие шестиметрового поклонного креста, подаренного дончанам жителями Санкт-Петербурга, сообщает ДАН. Мемориал был установлен у въезда в Горловку вблизи КПП «Майорск».

По словам исполняющего обязанности мэра Горловки Ивана Приходько, все жители города долго ждали этого торжественного события. «Мы хотим, что бы этот памятник стал символом нашей веры в Победу», — добавил он.

В торжественной церемонии открытия монумента приняли участие президент Санкт-Петербургской некоммерческой организации «Шумбрат» Сергей Артемов, представители городской администрации, активисты общественного движения «Донецкая Республика» и местные жители.

Поклонный крест прибыл из Петербурга несколько дней назад. Его передали неравнодушные петербуржцы в знак дружбы между народами Догнбасса и России.

Сообщается, что крест сделан из сибирской лиственницы и имеет восьмиконечную форму с установленной наверху крышей. У подножья — обломки разрушенных украинскими обстрелами домов Горловки.

Церемонию освящения провел митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

Киевский игнор

Исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что представители Киева в политической подгруппе продолжают игнорировать минские соглашения и затягивать переговорный процесс. Она добавила, что итоги заседания политической подгруппы в Минске неутешительны и наблюдать положительной динамики не приходится.

По словам и.о. главы МИД ДНР, представители республики регулярно напоминают об основных пунктах повестки, но украинская сторона будто не слышит собеседников.

«Хотелось бы в очередной раз напомнить официальному Киеву, что именно минские переговоры — единственная рабочая площадка, способствующая разрешению конфликта дипломатическим путем и восстановлению мира в Донбассе», — резюмировала она.

Гумконвой из России

Детские продуктовые наборы и медикаменты прибудут 25 мая в Донбасс в рамках помощи жителям республик Новороссии, сообщает ЛуганскИнформЦентр.

Это будет уже 65-й гуманитарный конвой МЧС России, который привезет продукты питания и средства первой необходимости в ДНР и ЛНР.

Обмен пленными

Представители ДНР и ЛНР потребовали, чтобы украинская сторона завершила процесс верификации удерживаемых на Украине лиц, задержанных в связи с конфликтом в Донбассе, сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Напомним, что сегодня в Минске проходила очередная встреча участников гуманитарной подгруппы контактной группы. По словам Кобцевой, представители Киева фактически сорвали работу группы, а информация по результатам верификации «была отправлена представителем Киева Ириной Геращенко письмом участникам контактной группы, а не передана участникам переговоров». Кобцева подчеркнула, что это прямое нарушение минского переговорного процесса.

Руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР уверена, что Геращенко умышленно тормозит проведение обмена по формуле «всех на всех».