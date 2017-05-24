Порошенко потребовал выдавать паспорта Украины жителям Крыма, ДНР и ЛНР
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Киев, 24 мая. Украинская сторона будет выдавать загранпаспорта старого образца жителям Крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее поручение дал президент Украины Петр Порошенко.
«Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно… внести на рассмотрение правительства позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца», — отметил политик.
Напомним, ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал о росте спроса на паспорта ДНР.
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