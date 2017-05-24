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Украина
Порошенко потребовал выдавать паспорта Украины жителям Крыма, ДНР и ЛНР

Порошенко потребовал выдавать паспорта Украины жителям Крыма, ДНР и ЛНР

20:42  24 Мая 2017
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Порошенко потребовал выдавать паспорта Украины жителям Крыма, ДНР и ЛНР

Киев, 24 мая. Украинская сторона будет выдавать загранпаспорта старого образца жителям Крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее поручение дал президент Украины Петр Порошенко.

«Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно… внести на рассмотрение правительства позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца», — отметил политик.

Напомним, ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал о росте спроса на паспорта ДНР.

#днр #украина #порошенко #лнр #крым #рф
Алексей Громов
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