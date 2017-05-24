Уникальные технологии в разы снижают количество преждевременных родов

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Современные технологии позволяют выносить ребенка женщинам, перенесшим рак шейки матки. Без оперативного вмешательства у таких пациенток беременность прерывается на 18-24 неделе, а значит, дети либо погибают, либо имеют серьезную патологию. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей из Перинатального центра Республики Коми.

Рак шейки матки — одно из самых распространенных злокачественных новообразований, вызываемое вирусом папилломы человека. Согласно статистике, ежегодно регистрируется примерно 500 тысяч новых случаев, из них 15 тысяч — в России. И последнее время заболевание «молодеет». Если раньше рак шейки матки выявлялся у женщин после 35-40 лет, то сегодня с такой проблемой сталкиваются в 25 и ранее. Как утверждают врачи, это связано с более ранним началом половой жизни и большим числом партнеров. Вирус папилломы может вызвать онкологическое заболевание через 10-15 лет.

«В Республики Коми рак шейки матки сильно «помолодел». К нам обращаются очень молодые женщины после ампутации шейки, которые даже еще не успели родить ребенка. А в такой ситуации очень сложно доносить беременность. И это очень большая проблема. Как правило, на 18-24 неделе у таких беременных отходят воды, и беременность прерывается. В зависимости от срока, ребенок либо погибает, либо рождается глубоко недоношенным. Сейчас в РФ выхаживают новорожденных с весом свыше 500 граммов. Но риск инвалидизации таких малышей слишком велик. Они рождаются с проблемами зрения, слуха, у них может развиться детский церебральный паралич. Проводимые в отделении операции позволяют доносить детей до срока беременности свыше 34 недель, чтобы они родились здоровыми», — рассказала корреспонденту ФАН заведующая отделением патологии малых сроков беременности Республиканского перинатального центра Светлана Сандакова.

Чтобы женщина с ампутированной шейкой матки могла родить здорового ребенка, доносив его до положенного срока, ей проводят так называемый цервикальный серкляж, беременным — лапаротомическим способом, то есть через разрез в брюшной стенке, а тем, кто обратился на этапе планирования беременности — лапароскопическим методом. Во время операции на оставшуюся после ампутации надвлагалищную часть шейки накладывается шов.

«У нас есть пациентки, которых мы прооперировали во время беременности. Женщины доносили детей до 34-40 недель. Все исходы беременностей хорошие. Дети родились здоровыми», — подчеркнула Сандакова.

По словам заведующей, последнее время в Перинатальном центре все чаще сталкиваются и с такими сложными случаями, когда женщина не только не может выносить ребенка из-за перенесенной онкологической операции, но и страдает первичным или вторичным бесплодием.

«Недавно к нам обратилась 34-летняя женщина, которая в очень раннем возрасте уже родила двоих детей, а в 24 года, после обнаружения рака, ей удалили шейку матки. Сейчас у нее второй брак, и они с мужем очень хотят детей. Несколько лет назад она, несмотря на ушивание шейки, так и не смогла выносить ребенка. А в этом году поступила к нам с вторичным бесплодием. Мы провели ей цервикальный серкляж эндоскопическим доступом, и теперь она готовится к экстракорпоральному оплодотворению. Без проведения операции ее бы на ЭКО не взяли, поскольку шансы выносить ребенка при таком диагнозе чрезвычайно низки», — рассказала Светлана Сандакова.

И это не единственный сложный случай за последнее время. Сейчас в перинатальном центре наблюдается женщина, которой уже дважды делали цервикальный серкляж. Она перенесла рак и ампутацию шейки матки в 25 лет. На тот момент детей у нее не было. Первую операцию ей провели во время беременности. Тогда шов наложили через разрез в брюшной полости. Операция прошла удачно, и она доносила долгожданную дочку до 38 недель. Роды разрешили кесаревым сечением. Поскольку пациентка не планировала рожать второго ребенка, шов сняли.

«Теперь они с мужем захотели второго малыша, и встал вопрос о повторном серкляже, теперь на этапе планирования беременности. Поэтому на этот раз мы смогли наложить шов лапароскопическим способом, через проколы. Через месяц после операции она самостоятельно забеременела. Сейчас женщина в декретном отпуске, идет 32 неделя беременности, и есть все основания полагать, что ребеночка она доносит», — рассказала Сандакова.

Она также отметила, что подобные ювелирные операции в Республике Коми относятся к категории редких. Так, в прошлом году лапароскопическим способом, то есть через проколы в брюшной полости, было выполнено всего две операции. Но для жительниц республики внедрение современных технологий имеет огромное значение — не нужно ездить в столицу.