ОБСЕ: Число жертв среди мирных жителей Донбасса выросло на 120% за год

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Минск, 24 мая. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Мартин Сайдик выразил обеспокоенность в связи с резким увеличением жертв среди мирного населения на юго-востоке Украины. По его словам, за минувший год число жертв среди гражданского населения в Донбассе выросло более чем в два раза.

«Сегодня хочу обратить внимание на печальную статистику, предоставленную офисом верхового комиссара ООН по правам человека. Все показатели только ухудшаются. Печально, что количество погибших гражданских лиц увеличилось за год на 120%», — заявил Сайдик по итогам переговоров контактной группы в Минске.

По словам Сайдика, «это во многом результат продолжения использования тяжелого вооружения в пяти «горячих точках» и затягивания процесса