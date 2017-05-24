В Тольятти продают ВАЗ-2103 по цене нового Porsche Macan
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Москва, 24 мая. Жительница Тольятти хочет продать автомобиль ВАЗ-2103 1979 года выпуска за внушительные 3,5 миллиона рублей.
Речь идет о ярко-зеленом седане, который является экспонатом из частной коллекции и 38 лет простоял в специальном помещении. По словам владельцев, машина находится в идеальном состоянии.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Интернете были опубликованы новые фотографии юбилейной версии внедорожника LADA 4x4, который получит 16-дюймовые литые колесные диски с резиной Pirelli.
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