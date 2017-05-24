Присоединение НАТО к коалиции в Сирии и Ираке считают в ЕС символическим жестом

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Брюссель, 24 мая. Франция и Германия готовы поддержать план США по использованию сил НАТО в борьбе с «Исламским государством»*. Эту информацию подтвердили четверо высокопоставленных дипломата ЕС.

В то же время они настаивают на том, чтобы участие альянса было чисто символическим, поскольку опасаются, что данный шаг может спровоцировать конфликт с Россией в Сирии.

«НАТО, как институт, присоединится к коалиции. Вопрос в том, будет ли его участие просто символическим жестом Соединенным Штатам. Франция и Германия полагают, что все будет именно так», — ответил один из европейских дипломатов, имя которого не уточняется.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что присоединение НАТО к международной коалиции является важным шагом, однако «несколько стран все не приняли решения», пишет Reuters. Напомним, что террористическая организация «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.