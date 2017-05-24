Украина полностью прекратила поставки воды в ЛНР

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Луганск, 24 мая. Украина полностью прекратила подачу воды в Луганскую народную республику. В настоящее время все населенные пункты ЛНР обеспечиваются водой только за счет объемов, добываемых на территории республики, в связи с этим власти республики были вынуждены ввести режим экономии.

Киев приостановил поставки воды потребителям ЛНР с 5 мая. Свои действия украинская сторона объяснила задолженностью со стороны ЛНР за поставленную воду. Однако, по словам представителя ЛНР на переговорах в Минске Владислава Дейнего, Украина блокирует любые возможные механизмы оплаты воды, что позволяет прекращать поставки и манипулировать этим аспектом в политических целях.