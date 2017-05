Джихад против детей: после теракта в Манчестере ИГИЛ меняет тактику

В Избранное

После того как террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ*, запрещена в РФ — прим.) взяла на себя ответственности за теракт в Манчестере 22 мая на концерте Арианы Гранде, террористы опустились еще на одну ступень ниже.

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи профессора государственного университета Джорджии Мии Блум (Mia Bloom) «Группировка «Исламское государство» вооружает детей» (The Islamic State group has weaponized children), опубликованной 23 мая изданием The Conversation.

Мы видели, как террористы выбирают целью своих атак места, где собирается молодежь: от торговых центров до клубов и школ. Если ИГИЛ действительно было замешано в атаку в Манчестере, то на этот раз от его рук погибли дети, подростки и их родители, которые стали жертвами ужасающего теракта, унесшего жизни, как минимум, 22 человек. Злоумышленник использовал бомбу, начиненную гвоздями для причинения максимального ущерба.

В ходе моих исследований я получила доступ к зашифрованной онлайн-платформе пропаганды ИГИЛ, пишет профессор Мия Блум. Также она сообщает, что получила доступ к каналу в приложении Telegram, где сразу после атаки в Манчестере сторонники ИГИЛ распространяли фотографии мертвых детей из Мосула, говоря, что пока их дети в опасности, дети на Западе тоже не будут в безопасности.

Это напоминало мне палестинские настроения, о которых я узнала много лет назад, когда писала книгу о террористах-смертниках «Умереть, чтобы убить». В августе 2001 года в Иордании женщина по имени Ахлам Аль-Тамими какое-то время следила за пиццерией Sbarro в Иерусалиме, чтобы выбрать время, в которое там присутствует максимальное количество семей. В результате ее теракта в ресторане погибли 15 человек, в том числе семеро детей и беременная женщина. Палестинцы оправдывали нападение словами: «Если наши дети не являются священными, то и их дети тоже».

Каким бы шокирующим ни было это нападение, оно соответствует традиции, согласно которой целью террористов становятся дети или места, где можно убить наибольшее количество молодых людей.

Дети в пропаганде ИГИЛ

Пропагандистская машина ИГИЛ использует страшные фотографии погибших детей, чтобы подстегнуть своих сторонников и мотивировать людей со всего мира присоединиться к их так называемому «халифату». Эти изображения детей предназначены для того, чтобы убедить людей, что отправиться на войну в Ракку в Сирии или в Мосул в Ираке — это единственный способ остановить сирийского президента Башара Асада.

В ходе расследований для своей будущей книги «Оружие малого калибра: дети и террор» я обнаружила, что группировка ИГИЛ все чаще использует детей в качестве террористов.

Согласно докладу о детях в вооруженных конфликтах, в сельской местности в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Ракка ООН обнаружила лагеря военной подготовки ИГИЛ, где было, по крайней мере, 124 мальчиков от 10 до 15 лет. Об использовании детей в качестве палачей уже сообщалось, эпизоды таких казней попадали на видео в Пальмире, говорится в докладе.

ИГИЛ использует детей уже с четырех лет для казни заключенных с помощью пульта дистанционного управления, а недавно террористы распространили видео, на котором четырехлетний ребенок стреляет пленному в голову.

Конечно, в ИГИЛ нет понятия детства. Террористы не признают невиновность жертв на концерте Арианы Гранде. Террористы также не разделяют идею, что дети заслуживают идиллического периода жизни, когда их будут оберегать и любить.

Али Ахбар Аль-Махди, профессор религиоведения в университете штата Калифорния в Нортридже, утверждает, что слово «подросток» не имеет аналога в ближневосточных языках. В большинстве контекстов детство там воспринимается просто как период времени, характеризующийся отсутствием разума.

Убийство детей становится нормой

Террористические нападения на детей в последнее время случались чаще, чем многие думают.

Например, в сентябре 2004 года чеченские террористы в течение трех дней удерживали в школе в Беслане 1100 заложников. Среди них было 777 детей. В результате теракта погибли 384 человека, включая террористов, и более 350 мирных жителей.

И это не является исключительно джихадистской тактикой. Например, атака в Оклахома-Сити в 1995 году включала в себя, в том числе, теракт в детском саду. (Террористический акт в Оклахома-Сити привел к гибели 168 человек и до событий 11 сентября 2001 года являлся крупнейшим терактом на территории США — прим.)

Сообщалось, что в день взрыва 19 апреля в детском саду в Оклахома-Сити находился 21 ребенок, 15 человек погибли, включая четырех детей, находившихся на улице.

В то же время, несмотря на то, что ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере, у нас по-прежнему нет реальных доказательств, чтобы с точностью сказать, была ли эта атака организована или вдохновлена «Исламским государством»*. Однако мы знаем наверняка, что эта террористическая группировка манипулирует людьми, зомбирует и эксплуатирует детей в своих целях и будет продолжать делать это и дальше.

Средний возраст террористов-смертников и палачей становится все меньше и меньше, и, кажется, что использование детей вошло для террористов в норму. К примеру, террористическая группировка «Боко Харам» (запрещена в РФ) эксплуатирует детей, используя их против «легких мишеней», которыми являются мирные граждане и незащищенные общественные места, такие как рынки.

От использования детей лишь в целях вдохновения взрослых ИГИЛ перешло к другому: они манипулируют детьми и их родителями, чтобы заставить малышей воевать наравне со взрослыми. Также террористы атакуют детей вместо взрослых. И террористы не считают то, что они натворили, сущим злом. Однако мы знаем, что это так.

* Организация запрещена на территории РФ.