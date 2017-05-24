Организаторы фестиваля тяжелой музыки в Германии провели подземный пивопровод

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Вакен (Германия), 24 мая. Организаторы крупнейшего в мире фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air, который проводится каждый август в предместье немецкого города Вакен, решили построить собственный трубопровод для пива.

Длина трубопровода составит семь километров, а глубина залегания — 70 см. Раньше пиво на фестиваль подвозили на грузовиках, однако большие машины занимали много места и портили почву, которая используется в сельскохозяйственных целях. Теперь же гости смогут получать свое пиво без всяких проблем, пишет Deutsche Welle.

Отметим, что в этом году фестиваль пройдет 3-5 августа. Ожидается, что на сцене выступят 150 групп, в том числе Alice Cooper, Marilyn Manson и Dillinger Escape Plan.