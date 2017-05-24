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Политика
Пентагон заявил об участившихся контактах с Россией по Сирии

Пентагон заявил об участившихся контактах с Россией по Сирии

19:34  24 Мая 2017
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Пентагон заявил об участившихся контактах с Россией по Сирии

Вашингтон, 24 мая. Американская сторона стала чаще контактировать с Россией по вопросам, связанным с предотвращением конфликтов в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики. Об этом рассказал командующий Военно-воздушными силами Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии Джеффри Харригиан.

Однако Вашингтон не сообщает Москве деталей операции по освобождению Ракки.

Напомним, ранее стало известно о том, что Североатлантический альянс (НАТО) может присоединиться к действиям международной коалиции в Ираке и Сирии.

#сша #сирия #рф
Алексей Громов
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