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Общество
Госдума через ПА ОБСЕ добивается отмены блокировки российских соцсетей на Украине

Госдума через ПА ОБСЕ добивается отмены блокировки российских соцсетей на Украине

21:22  24 Мая 2017
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Госдума через ПА ОБСЕ добивается отмены блокировки российских соцсетей на Украине

Москва, 24 мая. Госдума РФ приняла проект обращения к Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом обсудить решение о блокировке российских соцсетей, сообщается на сайте ГД.

Депутаты заявили, что украинские власти грубо нарушили права и свободы человека, которые были закреплены  международно-правовыми актами. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения. Это право включает в себя свободу получения и распространения информации и идеи, независимо от государственных границ.

Госдума через ПА ОБСЕ добивается отмены блокировки российских соцсетей на Украине

По мнению депутатов, на глазах у всего мира продолжается формирование авторитарного государства, которое основано на идеях национального превосходства, ксенофобии и межэтнической вражды. Оно подавляет любое инакомыслие и ограничивает беспрепятственный доступ к информации.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка российских компаний, против которых введены санкции. В частности, под запрет попали соцсети «ВКонтакте», Mail.ru, «Яндекс», «Одноклассники».

#госдума #пасе
Алексей Громов
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