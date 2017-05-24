НАТО присоединится к коалиции США в Сирии и Ираке для борьбы с ИГ

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Брюссель, 24 мая. Франция и Германия планируют подписать договор о присоединении НАТО к борьбе с ИГ* (организация запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«НАТО как организация присоединится к коалиции», — цитирует агентство высокопоставленного дипломата, участвующего в обсуждении этого вопроса. — «Вопрос заключается в том, является ли это чисто символическим жестом в сторону Соединенных Штатов. Франция и Германия считают так».

* Организация запрещена на территории РФ.