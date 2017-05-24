Велосипедист на Урале спас мальчика, которого отец бил головой об асфальт

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Екатеринбург, 24 мая. Екатеринбургский велосипедист Руслан спас четырехлетнего мальчика от его отца, который бил сына головой об асфальт.

Руслан рассказал, что заметил, как нетрезвый мужчина жестоко избивает маленького ребенка возле светофора, когда возвращался домой с работы на велосипеде.

«Я это все заметил, уже когда он ребенка бил о землю. Я увидел и заступился. Так бы сделал каждый. Я его ударил, а он упал. Потом я осмотрел мальчика, у него был подбородок в крови. Появились врачи. Я понял, что все в порядке и поехал домой», — рассказал екатеринбуржец Ura.ru.

Согласно неподтвержденными данным, уральского героя собираются представить к медали «Доблесть и отвага».