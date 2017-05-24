Грызлов: Киев открыто наращивает ударную группировку в Донбассе

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грызло

Минск, 24 мая. Киев открыто наращивает ударную группировку на линии соприкосновения в Донбассе вместо того, чтобы предпринимать шаги по мирному урегулированию конфликта. Об заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов.

Он пояснил, что украинская сторона продолжает заводить в тупик переговоры контактной группы в Минске, в то время как политическое руководство Украины делает публичные заявления о безальтернативности минских соглашений.

«Украина открыто и публично наращивает военную группировку на линии разграничения, занимает новые рубежи в «серой зоне», все чаще опасно сближаясь с позициями формирований Донбасса», — сказал Грызлов.

Он также добавил, что на протяжении последних шести месяцев украинские силовики срывают процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, что существенно затрудняет дальнейшую реализацию минских соглашений.