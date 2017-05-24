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Политика
Трамп поддержал требование Европы «привлечь Россию к ответственности» за Крым

Трамп поддержал требование Европы «привлечь Россию к ответственности» за Крым

21:31  24 Мая 2017
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Трамп поддержал требование Европы «привлечь Россию к ответственности» за Крым

Вашингтон, 24 мая. Власти США поддерживают позицию Евросоюза относительно крымского вопроса и требуют привлечь Россию к ответственности. Такое заявление сделал в среду президент страны Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом и премьер-министром Италии.

«Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство в том, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия в Крыму и восточной Украине, и отметил важность того, чтобы убедить Россию выполнять обязательства, взятые по условиям минских соглашений», — говорится в сообщении Белого Дома.

#трамп
Геннадий Плющев
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