ЕКА раскрыло причины падения «Скиапарелли» на Марс

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Париж, 24 мая. Ошибка бортового компьютера стала причиной крушения аппарата «Скиапарелли», сообщается на сайте проекта «Экзомарс».

Спускаемый аппарат должен был сесть на марсианское плато Меридиана 19 октября 2016 года. Сигнал от модуля прервался во время спуска. Зонд был предназначен для отработки технологий входа в атмосферу, посадки и проведения исследований.

Ранее сообщалось, что причиной крушения «Скиапарелли» стал сбой в работе инерциального измерительного блока, в результате чего была неверно рассчитана высота аппарата. После этого глава ЕКА по пилотируемым полетам Дэвид Паркер заявил, что окончательные выводы по космической аварии будет представлены в начале 2017 года.