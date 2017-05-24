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Жителей Тюмени удивил застрявший в пробке самолет

Жителей Тюмени удивил застрявший в пробке самолет

19:10  24 Мая 2017
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Жителей Тюмени удивил застрявший в пробке самолет

Тюменская область, 24 мая. Жителей Тюмени удивил самолет, который попал в пробку.

Инцидент произошел в районе съезда с моста по улице Монтажников в сторону улицы Широтной. Согласно предварительной информации, речь идет о транспортировке фюзеляжа самолета.

Как передает издание «Вслух.Ру», региональный учебный центр Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) не имеет отношения к перевозке.

Ранее стало известно о том, что в Соединенных Штатах Америки авиалайнер Boeing-737 столкнулся с грузовиком.

#тюмень
Алексей Громов
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