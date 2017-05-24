Житель Ставрополья кулаком убил облившего его грязью водителя

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Невинномысск, 24 мая. Житель Невинномысска (Ставропольский край) убил водителя за то, что тот облил его водой. По версии следствия, инцидент произошел 18 мая на улице Новой в Невинномысске. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

45-летний водитель в результате неосторожной езды облил пешехода грязной водой из лужи. Дорожный конфликт вскоре перерос в драку, и пешеход ударил водителя кулаком по голове. От полученной травмы шофер скончался в реанимации. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».