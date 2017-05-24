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Происшествия
Житель Ставрополья кулаком убил облившего его грязью водителя

Житель Ставрополья кулаком убил облившего его грязью водителя

18:38  24 Мая 2017
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Житель Ставрополья кулаком убил облившего его грязью водителя

Невинномысск, 24 мая. Житель Невинномысска (Ставропольский край) убил водителя за то, что тот облил его водой. По версии следствия, инцидент произошел 18 мая на улице Новой в Невинномысске. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

45-летний водитель в результате неосторожной езды облил пешехода грязной водой из лужи. Дорожный конфликт вскоре перерос в драку, и пешеход ударил водителя кулаком по голове. От полученной травмы шофер скончался в реанимации. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Геннадий Плющев
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