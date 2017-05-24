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Новороссия
Украина готова провести обмен пленными с ДНР и ЛНР в июне

Украина готова провести обмен пленными с ДНР и ЛНР в июне

18:37  24 Мая 2017
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Украина готова провести обмен пленными с ДНР и ЛНР в июне

Киев, 24 мая. Украинская сторона готова провести обмен пленными с ДНР и ЛНР в июне 2017 года. Об этом заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

«Мы требуем освобождения всех незаконно удерживаемых и готовы передать ради их освобождения всех, кто есть в списках отдельных районов Донецкой и Луганской областей и где украинское законодательство позволяет процедуру помилования. Мы готовы в июне начать процесс освобождения», — заявила Геращенко.

По ее словам, представители ДНР и ЛНР не проявили интерес к инициативе украинской стороны, а также потребовали провести процесс обмена пленными по формуле «всех на всех».

#днр #донбасс #лнр #пленные
Алексей Громов
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