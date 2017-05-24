Сирийские военные восстанавливают жилье в провинции Латакия, ФАН публикует видео

В Избранное

Скопировать

В районы Сирии, освобожденные от террористов, постепенно возвращается мирная жизнь. Источник Федерального агентства новостей в Сирии прислал жизнеутверждающее видео из провинции Латакия, где местные жители при помощи сирийских военных начали восстановление разрушенного войной жилья и объектов инфраструктуры.

Восстановление нескольких деревень в провинции Латакия идет при содействии сирийского военного строительного предприятия, которое предоставляет строителей, а также средства и стройматериалы.

Восстановительные работы идут в нескольких деревнях провинции. Это Баруда, Балута, Хамбушиа, Абу Мекка и Обин Набата.

Как сообщает источник ФАН, военно-строительное предприятие, занимающееся восстановлением Латакии, готово вложить в восстановление указанных населенных пунктов около одного миллиарда сирийских фунтов, что составляет примерно 4,6 миллиона долларов США.