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Сирия эксклюзив
Сирийские военные восстанавливают жилье в провинции Латакия, ФАН публикует видео

Сирийские военные восстанавливают жилье в провинции Латакия, ФАН публикует видео

19:04  24 Мая 2017
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Сирийские военные восстанавливают жилье в провинции Латакия, ФАН публикует видео

В районы Сирии, освобожденные от террористов, постепенно возвращается мирная жизнь. Источник Федерального агентства новостей в Сирии прислал жизнеутверждающее видео из провинции Латакия, где местные жители при помощи сирийских военных начали восстановление разрушенного войной жилья и объектов инфраструктуры.

Восстановление нескольких деревень в провинции Латакия идет при содействии сирийского военного строительного предприятия, которое предоставляет строителей, а также средства и стройматериалы.

Восстановительные работы идут в нескольких деревнях провинции. Это Баруда, Балута, Хамбушиа, Абу Мекка и Обин Набата.

Как сообщает источник ФАН, военно-строительное предприятие, занимающееся восстановлением Латакии, готово вложить в восстановление указанных населенных пунктов около одного миллиарда сирийских фунтов, что составляет примерно 4,6 миллиона долларов США.

Сирийские военные восстанавливают жилье в провинции Латакия, ФАН публикует видео

#сирия #саа #латакия #видео
Алексей Громов
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