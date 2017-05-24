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Рим, 24 мая. Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду провел переговоры с председателем правительства Италии Паоло Джентилони и президентом страны Серджо Маттареллой. Об этом рассказали официальные представители Белого дома.

В ходе диалога Трамп объявил о «трансатлантическом единстве» по вопросу антироссийских санкций.

Напомним, ранее стало известно о том, что премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил о недопустимости автоматического продления санкций Евросоюза против Российской Федерации.