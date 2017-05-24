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Технологии
ФСО получит первые автомобили проекта «Кортеж» уже в 2017 году‍

ФСО получит первые автомобили проекта «Кортеж» уже в 2017 году‍

18:30  24 Мая 2017
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ФСО получит первые автомобили проекта «Кортеж» уже в 2017 году‍

Москва, 24 мая. Первая партия автомобилей проекта «Кортеж» для президента и первых лиц страны будет сдана уже в этом году, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

«В этом году сдается первая партия серийных автомобилей в количестве 14 единиц Федеральной службе охраны», — пояснил министр.

К весне 2018 года для ФСО планируется разработать и другие автомобили — микроавтобусы, седаны лимузины. К 2019 году будет завершена разработка внедорожника, после чего появится возможность приступить к  серийному производству.

Летом прошлого года стало известно, что лимузин проекта «Кортеж» успешно прошел краш-тесты в Германии. Авто получило высший балл за безопасность.

#кортеж
Алексей Громов
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