Четверо детей находятся в тяжелом состоянии после падения сцены в Перми

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Пермь, 24 мая. Четверо детей, которые получили травмы в результате обрушения концертного оборудования в Перми, находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще четверых оценивается как средней тяжести.

Всего в больницах Перми находятся девять человек, пострадавших в результате инцидента, восемь из которых — дети. Как сообщает Ura.ru, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников лично посетил больницу, где находятся пятеро детей, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.

Ранее сообщалось, что в Перми во время репетиции городского праздника обрушилась металлическая конструкция. Причиной обрушения стал сильный ветер.