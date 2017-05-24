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Вашингтон, 24 мая. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в Белом Доме хотят, чтобы все страны НАТО присоединились к международной коалиции для борьбы с терроризмом.

Это заявление Рекс Тиллерсон сделал во время брифинга с журналистами президентского пула. Государственный секретарь отметил, что все страны НАТО могут формально присоединиться к международной коалиции во главе с США, которая ведет борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Тиллерсон подчеркнул, что сейчас некоторые страны-члены НАТО не полностью участвуют в антиисламистской коалиции, однако президент США Дональд Трамп думает, что они присоединятся к борьбе с террористами «Халифата» в ближайшее время.

* Организация запрещена на территории РФ.