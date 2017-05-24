В Избранное

Скопировать

Москва, 24 мая. Госдума в третьем чтении приняла пакет законов, определяющий порядок голосования по месту нахождения без использования открепительных талонов. Таким образом, граждане России смогут голосовать не по месту регистрации, а там, где проживают и находятся в данный момент.

По мнению члена Центральной избирательной комиссии Василия Лихачева, принятый Госдумой пакет законов значительно упростит избирательный процесс для нескольких миллионов человек.

«Определенный шаг в правильном направлении сделан, но мы не скрываем, что нужно и дальше совершенствовать избирательное законодательство. Мы не исключаем, что в перспективе удастся выйти на единый документ — избирательный кодекс» — сказал Лихачев в комментарии RT.

Он также добавил, что отмена открепительных удостоверений поможет поднять явку на выборах, так как раньше люди не участвовали в голосованиях из-за сложностей с получением открепительного удостоверения.