Путин предложил повысить зарплаты «неуказным категориям бюджетников»

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Москва, 24 мая. Российский президент Владимир Путин предложил проиндексировать зарплаты бюджетников с учетом инфляции для тех категорий, которые не охвачены майскими указами 2012 года.

Сегодня на открытии заседания кабмина глава государства Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат тем работникам, которых называют «неуказными категориями бюджетников». При этом президент добавил, что нужно учесть инфляцию и «реальные возможности как федерального, так и региональных бюджетов».

Путин обратился к членам правительства с поручением проработать варианты, вместе с тем не затягивать решение данного вопроса. Президент напомнил правительству о майских указах и о том, что 2018 является отчетным, когда необходимо выйти на заданные параметры. «В целом, заявленные обязательства исполняются», — резюмировал Путин.