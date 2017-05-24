Сирия сегодня: Путин вручил награды за подвиг в Алеппо, «Охотники на ИГИЛ» под Пальмирой

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Сирия, 24 мая. Владимир Путин наградил 16 офицеров российского спецназа за заслуги в Алеппо, «Охотники на ИГИЛ»* выбивают боевиков с территории газового месторождения Аркак близ Пальмиры, саперы зачищают квартал Аль-Ваер в Хомсе от взрывчатых веществ. Последние новости из Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Награждение спецназа за заслуги в Алеппо

Президент России Владимир Путин лично наградил 16 российских офицеров из Сил специальных операций, которые несколько суток сдерживали атаку боевиков в провинции Алеппо, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Церемония награждения прошла в среду, 24 мая.

Как сообщает «Лента.ру», группа российских спецназовцев вышла на передовой рубеж в Алеппо для того, чтобы передать цели координат для наведения авиации. В результате путаницы отряды САА покинули этот участок фронта, на позициях остались лишь российские военные. Отмечается, что с другой стороны участка находились группы боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). Спецназ более двух суток сдерживал порядка 300 вооруженных радикальных исламистов. В результате противостояния российскому спецназу удалось уничтожить танк и две БМП «Джебхат ан-Нусры», а также автомобиль со смертником.

Саперы зачищают Аль-Ваер от взрывоопасных веществ

Возле одного из домов в освобожденном от боевиков квартале Аль-Ваер саперная команда Сирийской арабской армии (САА) обнаружила заминированный грузовик, оставленный боевиками «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), сообщает сирийское информагентство SANA. Взрывоопасный автомобиль был обезврежен. Как сообщает корреспондент агентства, также в квартале Хомса саперы обнаружили мастерские для производства взрывных устройств, большое количество химических веществ, несколько полевых госпиталей и укрытия, которые радикалы ИГ использовали как тюрьмы.

Напомним, что в минувшее воскресенье из квартала Аль-Ваер была выведена последняя группа боевиков и членов их семей. Те, кто пожелал остаться в Хомсе, урегулировали свой правовой статус. После того, как последняя группа радикалов покинула квартал, в нем разместились силы внутренней безопасности. Как только квартал был объявлен безопасной зоной, в нем свою работу возобновили госучреждения.

САА уничтожила и ранила более 3 тысяч боевиков ИГ в Алеппо

Аэродром Аль-Джирах и несколько населенных пунктов на востоке провинции Алеппо вернулись под контроль армии Башара Асада, сообщает агентство SANA.

В результате успешно проведенных сирийскими военными спецопераций более трех тысяч террористов ИГ были ликвидированы и ранены. По данным источника агентства, военные САА уничтожили 19 танков, 5 БМП, 11 заминированный автомобилей, 56 артиллеристских орудий, 9 складов вооружения, а также 61 полевой командный пункт радикалов.

Кроме того, отряды САА отразили атаки террористов ИГ на трассе «Асрия — Ханасер» в районе Тель-Марага, нейтрализовав большое количество экстремистов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что правительственные войска ликвидировали одного из главарей ИГ, отвечавшего за ведение боевых действий. По предворительным данным, речь идет о террористе Абу Мусаб аль-Масри.

Бои за газовое месторождение близ Пальмиры

Спецподразделение «Охотники на ИГИЛ», сражающееся с террористами в богатой газом сирийской пустыне севернее Пальмиры, отбивают все больше территорий у терпящего крах «самопровозглашенного халифата», сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. По последним данным, элитное спецподразделение вернуло контроль над несколькими высотами, входящими в состав газового месторождения Арак. Между «охотниками» и боевиками ИГ завязались ожесточенные боестолкновения, закончившееся успехом правительственных сил.

На пути к Ракке

Курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) захватили стратегически важную деревню в изолированном кармане ИГИЛ на северном берегу реки Евфрат, сообщает Al-Masdar.

Продвигаясь в западной части Ракки, боевое крыло Курдского верховного комитета — отряды народной самообороны (YPG), возглавляющие SDF, захватили деревню Ямама и установили контроль над плотиной Баас.

Курдские войска осадили плотину Баас с двух направлений и, вероятно, захватят весь объект в ближайший день. Ранее во вторник SDF освободили четыре соседних деревни в западной части Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.