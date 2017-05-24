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Россия
Путин рассказал о трудностях с повышением зарплат бюджетникам

Путин рассказал о трудностях с повышением зарплат бюджетникам

20:00  24 Мая 2017
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Путин рассказал о трудностях с повышением зарплат бюджетникам

Москва, 24 мая. Президент России Владимир Путин заявил о трудностях с повышением зарплат бюджетникам в некоторых регионах нашей страны. Глава государства предложил сделать все возможное, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

«В целом заявленные обязательства исполняются. Однако в некоторых субъектах Российской Федерации с этим (повышением зарплат бюджетников — прим. ред.) возникают трудности», — заявил Путин в ходе заседания с правительством в среду.

Он также добавил, что готов услышать предложения о том, как можно исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что Путин посетит московский Сретенский монастырь.

#путин #бюджетники
Алексей Громов
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