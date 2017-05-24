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Россия
Патриарх Кирилл и Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга

Патриарх Кирилл и Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга

18:18  24 Мая 2017
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Патриарх Кирилл и Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга

Санкт-Петербург, 24 мая. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл стали почетными гражданами Петербурга. Соответствующее решение было принято на заседании Законодательного собрания города.

Как передает издание «Известия» кандидатуру Матвиенко выдвинула организация «Жители блокадного Ленинграда». Непосредственно патриарха поддерживал Союз ректоров Санкт-Петербурга.

Патриарх Кирилл и Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга

Напомним, ранее стало известно о том, что патриарх Кирилл встретил в храме Христа Спасителя мощи святого Николая Чудотворца.

#петербург #матвиенко #патриарх
Алексей Громов
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