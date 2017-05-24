Турецкий пригласил Путина спеть «Родину» на Дворцовой площади в Петербурге

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Москва, 24 мая. Руководитель музыкального коллектива «Хор Турецкого» Михаил Турецкий, который в среду был удостоен государственной награды в Кремле, предложил президенту РФ Владимиру Путину принять участие в праздничном концерте.

Турецкий признался, что всегда мечтал услышать «любимые русским народом песни» в исполнении президента. Речь, в частности, идет о песнях «С чего начинается Родина» и «Надежда — наш компас земной». Концерт, проводимый в рамках проекта «Праздник песни», состоится на Дворцовой площади Петербурга в ближайшее время.

«В ближайшие праздники на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и во Владивостоке. Я думаю, для народа это будет потрясающее счастье, как и для нас. Очень вас ждем», — отметил музыкант.