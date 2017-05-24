Кунейтра: армия Сирии освободила от ИГ более 1200 квадратных километров

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Эль-Кунейтра, 24 мая. Протяженность линии фронта на востоке провинции превышает 100 километров.

Сирийская армия проигнорировала угрозы американской коалиции и продолжила вытеснять боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в сторону границы с Иорданией. Военные освободили от джихадистов территорию в 1200 квадратных километров.

Сирийское агентство «Аль-Масдар» отмечает, что военнослужащим САА удалось закрепиться на нескольких ключевых высотах в провинции Кунейтра и освободить от игиловцев железнодорожный вокзал около поселения Барда. Данный населенный пункт расположен в нескольких километрах от развязки Бусайри. Во время боестолкновений уничтожено несколько десятков боевиков, один взят в плен.

* Организация запрещена на территории РФ.