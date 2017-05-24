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Происшествия
Британский лайнер экстренно сел в США из-за упавших в обморок стюардесс

Британский лайнер экстренно сел в США из-за упавших в обморок стюардесс

18:05  24 Мая 2017
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Британский лайнер экстренно сел в США из-за упавших в обморок стюардесс

Орландо, 24 мая. Самолет британской компании Thomson Airways с 345 пассажирами на борту экстренно сел в американском Орландо после того, как две стюардессы потеряли сознание, пишет The Sun.

Предварительной причиной экстренной посадки в Орландо самолета британского чартера Thomson Airways является токсичный газ, который распространился по салону.  Известно, что пассажиры рейса почувствовали недомогание, а стюардессы упали в обморок. Отметим, что позднее пять пассажиров были госпитализированы. Инцидент произошел 21 мая, авиакомпания проводит соответствующее расследование. 

Ирина Селезнева
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