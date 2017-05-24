В Избранное

Скопировать

Сирия, 24 мая. Войска САА нанесли несколько ударов по колонне техники ИГ** к югу от Дейр эз-Зора. Больше 150 боевиков-оппозиционеров, дислоцировавшихся к северу от Хомса, присоединились к перемирию. Армия САР освободила поселение и отбила у ИГ ключевую высоту к югу от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла авиаудар по опорным пунктам ИГИЛ* в окрестностях города Маскана на востоке Алеппо; освободила поселок Каср Аль-Халбат и заняла вершину Таль Аль-Фрей на востоке от Пальмиры; нанесла артиллерийские удары по колонне техники ИГ на южной окраине Дейр эз-Зора, ликвидировав нескольких террористов и их военный пикап.

Исламское государство (ИГИЛ): утратило контроль над зданием суда в районе Тамуз 17 на западе Мосула и потеряло в боях шесть террористов и оснащенную пулеметом автомашину.

Сирийская свободная армии** (ССА): подверглась бомбардировкам ВВС Сирии на южной окраине города Даръа; продолжает распространять дезинформацию об обстрелах САА на севере провинции Хама.

Провинция Алеппо

Правительственные ВВС провели боевой вылет в направлении города Маскана в восточной части провинции Алеппо. Сирийские самолеты ударили по позициям «Исламского государства» в окрестностях населенного пункта в поддержку продолжающегося наступления Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил Национальной обороны (NDF)******, передает портал SPC. Информация о результатах воздушной операции пока формируется.

Ранее сообщалось, что в результате недавних атак армией САР были нейтрализованы несколько высокопоставленных чиновников террористического формирования. Подразделения САА и NDF во главе с бойцами спецназа «Тигры» развивают наступление в направлении Масканы, крупнейшего форпоста ИГИЛ в регионе. На данный момент от города их отделяет уже меньше десяти километров.

Провинция Хомс

Части сирийской армии продолжают развивать преимущество в боях с «Исламским государством»* в районе высот Аль-Абтар к югу от Пальмиры. Военнослужащие САА выбили террористов из поселка Каср Аль-Халбат, а также заняли стратегическую вершину в этом районе Таль Аль-Фрей. Об этом сообщил военный источник в социальной сети Twitter (@sayed_ridha). После того как Пальмира была освобождена 2 марта этого года правительственные подразделения начали масштабную операцию по расширению буферной зоны вокруг нее. Активные боевые действия, в частности, сейчас идут к востоку от города. Сегодня утром войскам армии САР удалось установить огневой контроль над крупным месторождением нефти Арак, представляющим серьезную экономическую и стратегическую ценность.

Как передает местный источник в сети Twitter (@G_MaherAlassad), в район Аль-Ваер из подконтрольного боевикам-оппозиционерам города Джараблус на севере провинции Алеппо вернулись шесть семей, решивших все-таки урегулировать свой правовой статус. Аль-Ваер на протяжении долгого времени оставался последним опорным пунктом исламистов в городе Хомс. Несколько месяцев назад было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий и эвакуации радикалов в Джараблус. Больше 50 человек уже вернулись назад, сославшись на плохие условия в лагерях для беженцев, предоставленные боевиками Сирийской свободной армии (ССА).

Кроме того, по данным SANA News, сегодня были амнистированы 155 боевиков, базировавшихся в районах городов Ар-Растан, Талль-Бисса, Аль-Хула и ряда других населенных пунктов, расположенных к северу от столицы провинции внутри оппозиционного анклава. Бывшие повстанцы добровольно сдались местным властям, присоединившись к перемирию.

Провинция Дейр эз-Зор

Правительственные войска нанесли серию ударов по военной колонне «Исламского государства» недалеко от осажденной авиабазы к югу от Дейр эз-Зора. По информации сирийского портала Shaam Syria, в результате артиллерийского обстрела САА были ликвидированы несколько военных пикапов боевиков, больше десяти членов террористической группировки были обезврежены. Точные данные о потерях ИГИЛ пока формируются.

Как сообщает оппозиционный источник, ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по местам концентрации военных ресурсов и резервов ИГ в окрестностях населенного пункта Мухаймида, находящегося к северу от административного центра. Тем самым командование армии САР рассчитывает снизить натиск сил «Исламского государства» в районах столицы провинции. Сведения о причиненном боевикам уроне в данный момент формируются.

Провинция Даръа

Сирийская авиация продолжает бомбардировки позиций боевиков-исламистов на окраине района Даръа Аль-Балад на юге столицы провинции, передает подконтрольный незаконным группировкам новостной источник Yaqeen Media. Самолеты ВВС САР наносят удары по местам скопления отрядов исламистского альянса «Тахрир аш-Шам» и ССА, которые не оставляют попыток захватить Даръа, несмотря на действие меморандума о зонах безопасности, предполагающего режим тишины на оговоренных территориях.

При этом сегодня утром в результате обстрела со стороны боевиков на южной окраине административного центра получили ранения женщина и ее ребенок. Таким образом, правительственные силы САР зачастую вынуждены каким-либо образом отвечать на агрессию со стороны сил вооруженной оппозиции.

Провинция Хама

Инженерные подразделения сирийской армии возводят оборонительные укрепления вдоль линии соприкосновения с боевиками оппозиционных сил в северной части провинции, передает в Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник. Базирующиеся у границы с Идлибом отряды «свободной армии», «Джебхат ан-Нусры»*** и ее союзников по коалиции «Тахрир аш-Шам» постоянно ведут провокационные обстрелы позиций армии САР и близлежащих мирных районов. Под ударами террористов часто оказываются, в частности, жители крупнейшего христианского населенного пункта в республике — города Махрада. Напомним, территории в этом регионе входят в одну из зон безопасности.

Постоянно нарушая режим тишины, боевики-оппозиционеры при этом ведут информационную войну в подконтрольных им новостных ресурсах. Так, радикалы в очередной раз заявляют о массированном артиллерийском обстреле их позиций в окрестностях города Аль-Латамина военнослужащими САА.

Ирак

Представители федеральной полиции Ирака сообщили о том, что их подразделения установили контроль над зданием законодательного суда в районе Тамуз 17, где по-прежнему сохраняются отдельные очаги сопротивления сил «Исламского государства», передает новостной центр Iraqi News. Кроме того, иракские военные продолжили атаковать позиции ИГ в южном секторе Старого города Мосула — вблизи мечети Нури Аль-Кабир. В ходе противостояния были ликвидированы шесть боевиков и уничтожена военная автомашина с установленным крупнокалиберным пулеметом. Под контролем ИГИЛ остаются всего три района на западе города, однако террористы не прекращают оказывать упорного сопротивления. Большинство остатков отрядов ИГ концентрируются в Старом городе.

* Организация запрещена на территории РФ.