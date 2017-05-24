От Каламуна до Ат-Танфа: как армия Сирии пробивается с боями к границе с Иорданией и Ираком

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Сирийская правительственная армия продолжает наступление на юге страны, зачищая границу с Иорданией и Ираком от формирований вооруженной сирийской оппозиции. Между тем, возобновление боев в Восточном Каламуне грозит поддерживаемым США отрядам боевиков полным разгромом в Южной Сирии.

Как сирийская армия, несмотря на удары ВВС коалиции и напор боевиков оппозиции прорывается к границе – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Южный фронт: всем смертям назло

Несмотря на удары ВВС международной коалиции во главе с США на прошлой неделе, правительственные силы Сирии продолжают наступление в направлении района Ат-Танф на стратегическом треугольнике границ с Иорданией и Ираком. При поддержке шиитских подразделений «Батальона имама Али» и ливанского движения «Хезболла», сирийская армия прорвала фронт в районе области Бадия в горах Восточного Каламуна, выйдя в центральную часть хребта.

Как сообщает агентство Al-Masdar News, правительственные войска Сирии вошли на территорию военной научно-исследовательской базы, ранее занятой боевиками запрещенной террористической группировки «Исламское государство»*. Заняв ряд близлежащих объектов, Сирийская Арабская Армия продолжила наступление к Ат-Танфу под прикрытием ВВС Сирии и с тяжелыми средствами вооружения: в качестве «сюрприза», сирийская армия приготовила для наемников тяжелые огнеметные системы и гаубицы калибром 152 мм.

Восточный Каламун: падение Голиафа

За две недели боев в южной части Сирии правительственным войскам удалось занять значительную территорию и направить силы на зачистку района Ат-Танф, оккупированного проамериканскими боевиками группировки «Магавир ат-Таура» («Коммандос революции») при участии спецназа США и Великобритании. Так, в течение прошедшей недели САА освободила более 70 квадратных километров территорий вдоль границы с Иорданией в провинциях Эс-Сувейда, Дамаск и Хомс.

#BadiaAlSham: #SAA and allied forces have advanced 5 km south of scientific Research Battalion & captured new points pic.twitter.com/m3uy13Z9YI — NDF (@NatDefFor) May 23, 2017

Однако боевые действия сирийской армии, помимо всего прочего, привели к полному коллапсу планов сирийской оппозиции в горах Восточного Каламуна. На протяжении последнего года за этот район активно бились боевики «Свободной Сирийской Армии» и террористы ИГИЛ*. Однако когда в результате прорыва террористы ушли из района горы Джебель-аль-Афаи (Змеиной горы), боевики оппозиции начали спешно наращивать контроль над хребтом, желая соединиться с проамериканскими силами на юге.

Эти надежды и были развеяны в пыль сирийской армией. Сначала боевые подразделения правительственных сил и союзников установили частичный контроль над трассой Дамаск-Багдад, ведущей к Ат-Танфу – тем самым заблокировав боевиков в Каламуне. А теперь, в результате наступления в Бадии повстанцы и вовсе могут оказаться в полном окружении, что поставит крест на мечтах боевиков о «буферной зоне» на юге Сирии и американском вторжении через Иорданию.

Судя по данным сирийским СМИ, в районе Восточного Каламуна находятся под угрозой блокады несколько крупных группировок боевиков. В частности, в этом регионе воюют отряды группировки «Джейш аль-Ислам» (организация признана террористической в ряде стран), а также бригада ССА «Джейш Усуд аш-Шаркия». И в случае успеха правительственных войск, весь конгломерат боевиков Восточного Каламуна окажется изолированным от поддержки своих комбатантов.

Эксперт: Армия Сирии действует последовательно

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, продвижение сил Башара Асада на юге Сирии – это прямой результат работы российских военных советников, которые четко выстроили планы наступления сирийской армии.

«На мой взгляд, на сегодняшний день военные действия войск Сирийской Арабской Республики носят более продуманный характер. В этом я вижу большую заслугу наших военных советников ВС РФ, которые находятся в Сирии и оказывают посильную поддержку в консультировании и в серьезном реформировании боевых действий. Уровень подготовленности наших специалистов позволяет в любой момент реорганизовать и подготовить правительственные войска Сирии к успешным боевым действиям».

Эксперт подчеркнул, что расслабляться в данном районе пока рано: против сирийской армии воюют хорошо подготовленные наемники, вторгшиеся вместе со спецназом США и Великобритании со стороны Иордании. Эти боевики получают серьезную подпитку – и не только в виде вооружения и боеприпасов, но и в виде финансов, отмечает Андрей Кошкин, что значительно повышает настрой наемника. Тем не менее, сирийская армия достаточно успешно и методично идет к нужной цели.

«Те планы, которые заложены в реализации наступательных боевых действий, будут реализованы очень качественно. Никто не говорит о том, что все будет быстро – мы ощущаем серьезное сопротивление со стороны боевиков. Но при этом в продвижении сирийской армии виден уверенный поступательный темп», - уверен эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.