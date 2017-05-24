Шойгу сообщил о возвращении в армию 17 тысяч ранее уволенных офицеров

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Москва, 24 мая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что около 17 тысяч ранее уволенных офицеров были возвращены в российскую армию.

«В общей сложности в армию мы в целом вернули около 17 тысяч офицеров, которые были ранее уволены — тех, кто хотел бы, и мог бы, и был востребован в армии», — заявил глава министерства обороны во время проведения «правительственного часа» в Совфеде РФ.

В сентябре 2016 года представитель Минобороны сообщил, что позитивные изменения в российской армии привели к росту обращений офицеров запаса, которые выразили желание вернуться обратно на службу.