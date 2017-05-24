Главные новости 24 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 24 мая.

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил двоих военнослужащих, которые два дня сдерживали атаку сирийских боевиков в провинции Алеппо. Путин лично наградил спецназовцев, совершивших подвиг в Алеппо.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что работы на месте крушения самолета Ту-154 были завершены несколько недель назад. Шойгу рассказал о ходе расследования авиакатастрофы Ту-154 под Сочи.

Законопроект о запрете анонимности в мессенджерах внесли в Госдуму. Авторы законопроекта предложили идентифицировать пользователей по номерам мобильных телефонов. Госдума готовится запретить анонимность в мессенджерах.

Закупочная комиссия ООО «РН-Аэрокрафт», входящее в группу «Роснефти», отказалась заключать договор с поставщиком предметов интерьера, чьи цены вызвали широкое обсуждение. Дочка «Роснефти» отменила закупку ряда предметов интерьера.

Российские исследователи опровергли предположения о том, что Земле может грозить катастрофа из-за блуждающего космического тела под названием Нибиру. Об этом пишет портал ToDay News Ufa. Ученые отменили конец света из-за таинственной планеты Нибиру.

Министр войны «Исламского государства»* (запрещено в РФ) Абу Мусаб Аль-Масри уничтожен на востоке Алеппо. Министр войны ИГ* уничтожен на востоке Алеппо.

САА наступает в провинциях Хомс, Алеппо, в пустыне Левантийской Бадии, ИГ несет потери на всех фронтах. Сирия новости 24 мая 07.00: САА наступает в провинциях Хомс и Алеппо, ИГ несет большие потери.

В Санкт-Петербурге расследуется смерть женщины, чье тело обнаружил житель Невского района во время прогулки с собакой. Как сообщил источник ФАН, личность погибшей уже предварительно установлена. Петербуржец обнаружил труп женщины во время прогулки с собакой.

Научные сотрудники из Соединенных Штатов обнаружили в галактике М87 необычную аномалию, которая представляет собой довольно плотный энергетический луч с сумасшедшей скоростью движения. Ученые обнаружили странный пучок энергии, движущийся в пять раз быстрее света.

Подпольные группы ИГ обстреляли Дамаск и Хомс. САА установила огневой контроль над нефтяным полем Арак к востоку от Пальмиры. ИГ провело мощную атаку блокпостов САА на участке шоссе Ханассер Итрия. Сирия новости 24 мая 12.30: «спящие ячейки» ИГ атакуют Дамаск и Хомс, САА взяла под огневой контроль поле Арак.

Многие до сих пор продолжают верить, что микроволновка несет огромный вред здоровью и стараются держаться подальше от нее, особенно, когда она включена. Ученые выяснили, насколько вредны микроволновки.

Фотошпионы показали первые фотографии юбилейной LADA 4x4 40 Anniversary. В Сети появились первые живые фото юбилейной LADA 4x4 40th Anniversary.

На российском авторынке может появиться новое имя — внедорожник «Сталкер», созданный на основе «Нивы», Росстандарт одобрил выпуск партии из 150 автомобилей. Новейший внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» создают в России.

* Организация запрещена на территории РФ.