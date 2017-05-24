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Киев, 24 мая. Президент Украины Петр Порошенко пригрозил противникам введения безвизового режима Украины с Евросоюзом в случае, если кто-то решит испортить ему «праздник». Украинский лидер на совещании по подготовке к вступлению в силу безвиза предложил членам кабмина страны присутствовать на пунктах пропуска.

«Моя позиция является жесткой, я и мои представители, я обращусь к правительству, пусть министры в этот день выйдут, посмотрят, какая ситуация будет на пунктах пропуска», — заявил Порошенко.

Он призвал главу МИД Украины Павла Климкина пригласить «своих визави из стран-соседей», чтобы создать «атмосферу партнерства и праздника».

«И не дай Бог мне и украинскому народу кто-то этот праздник испортит», — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».

Безвизовый режим Украины с ЕС вступит в силу 12 июня.

Ранее украинский лидер назвал безвиз «возвращением Украины в европейскую семью» и прощанием с советской и российской империями, сообщает Ura.ru.