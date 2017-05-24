Жители 18 хрущевок в Москве отказались от сноса домов

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Москва, 24 мая. При голосовании по программе сноса устаревшего жилья в Москве появились 18 домов, которые отказались от участия в программе реновации, жильцам этих домов удалось собрать больше трети голосов в поддержку отказа от сноса.

В российской столице по предварительным данным снесут 4546 домов, 18 домов выразили несогласие со сносом их многоэтажек. Известно, что жильцам домов из 13 районов Москвы удалось собрать две трети подписей в пользу отказа от участия в программе реновации.

В целом, за программу высказались жители 4164 домов, еще в 360 домах собрали меньше двух третей голосов в пользу участия в государственной программе. С 27 мая в Мосгордуме начнутся консультации по данной программе, москвичи смогут получить помощь юристов.